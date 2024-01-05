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Motosikletin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti. Mantaş Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, bisikletli Rıdvan Karayusufoğlu'na (63) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karayusufoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Mantaş Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, bisikletli Rıdvan Karayusufoğlu'na (63) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karayusufoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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