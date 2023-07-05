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Motosikletin çarptığı adam ağır yaralandı: Kaza anı kamerada

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Çorum'un Alaca ilçesinde motosikletin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosikletin çarptığı adam ağır yaralandı: Kaza anı kamerada

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde motosikletin çarptığı şahıs ağır yaralandı.

Kaza, Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Şentürk yönetimindeki 01 EIT 19 plakalı motosiklet caddede seyir halindeyken yaya olarak caddeden karşıya geçmeye çalışan Lokman Parmaksız'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Parmaksız, ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı caddede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Gündugan - Güncel

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