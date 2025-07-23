Motosikletin Çarpmasından Son Anda Kurtulan Anne ve Bebek

Aydın'ın Söke ilçesinde bebek arabasındaki çocuğuyla kaldırımda bekleyen annenin yolda devrilerek sürüklenen motosikletin çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstasyon Caddesi'nde seyir halindeki B.B. idaresindeki 09 APR 698 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek sürüklendi.

Bu sırada bebek arabasındaki çocuğuyla kaldırımda bekleyen anne, sürüklenen motosiklet ve sürücüsünün üzerine geldiğini fark etti.

Anne, kendini ve çocuğunun bulunduğu bebek arabasını ani hareketle çekerek çarpışmadan son anda kurtuldu.

Motosiklet ise yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Olay anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.