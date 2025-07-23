Motosikletin Çarpmasından Son Anda Kurtulan Anne ve Bebek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde, bebek arabasındaki çocuğuyla kaldırımda bekleyen bir anne, yolda devrilerek sürüklenen motosikletin çarpmasından son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bebek arabasındaki çocuğuyla kaldırımda bekleyen annenin yolda devrilerek sürüklenen motosikletin çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstasyon Caddesi'nde seyir halindeki B.B. idaresindeki 09 APR 698 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek sürüklendi.

Bu sırada bebek arabasındaki çocuğuyla kaldırımda bekleyen anne, sürüklenen motosiklet ve sürücüsünün üzerine geldiğini fark etti.

Anne, kendini ve çocuğunun bulunduğu bebek arabasını ani hareketle çekerek çarpışmadan son anda kurtuldu.

Motosiklet ise yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Olay anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
Galatasaray geriden gelip kazandı

Galatasaray geriden gelip kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'da rekor transfer gerçekleşti! Liverpool'un yeni golcüsü Ekitike

Osimhen'e rest çeken Liverpool, yeni golcüsüne 95 milyon euro verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.