MOTOSİKLETİN ARKASINA BAĞLADIĞI KÖPEĞİ SÜRÜKLEDİ

SALİHLİ, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir sürücünün, motosikletin arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntüledi. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, eziyete maruz kalan köpek ise koruma altına alındı.

Olay, Salihli-Ödemiş yolu Allahdiyen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücünün köpeği motosikletin arkasına bağlayıp, eziyet ederek zorla götürdüğünü gören vatandaşlar, cep telefonu ile görüntüledi. Durumun bildirilmesi üzerine, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda, şüphelinin D.K. (50) olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan D.K. gözaltına alınırken, eziyet gören köpek ise Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Öte yandan, gözaltına alınan D.K. hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel