Motosikleti yüzüstü uzanarak kullandı; o anlar kamerada
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ELAZIĞ'da bir kişinin motosikletinin üzerine yüzüstü uzanıp kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ELAZIĞ'da bir kişinin motosikletinin üzerine yüzüstü uzanıp kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Güney Çevreyolu'nda 23 AEA 141 plakalı kask ve koruyucu kıyafeti olmayan sürücü, motosikletini, üzerine yüzüstü yatarak kullandı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli, gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel