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Motosikleti Yatarak Kullanan Sürücü Tehlike Saçtı

Motosikleti Yatarak Kullanan Sürücü Tehlike Saçtı

Güncel Haberler

Düzce'de motosikleti yatarak kullanan sürücü, hem kendi hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Düzce'de motosikleti yatarak kullanan sürücü, hem kendi hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Düzce D-655 Karayolu'nda Akçakoca istikametine giden sürücü, bir anda motosikletinin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan sürücü hem kendi can güvenliğini hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı. Trafikte seyir halindeki araçlarda bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu sosyal medyada tepki topladı. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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