Motosikleti bırakıp kaçan şüpheli, bekçilere yakalandı

16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli bekçilere yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te mahalle bekçilerini fark edince yanındaki motoru bırakıp kaçmaya çalışan şüpheli kovalama sonucu yakalandı.

Gaziantep'te 8 Şubat Mahallesinde Çarşı ve Mahalle bekçilerini fark edince yanındaki motoru bırakarak kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliyi kovalama anı ve aracın arasına kıstırdıkları görüntüler ise bekçilerin yaka kamerasına anbean yansıdı.

Yakalanan şüpheli ve motosikletine yönelik yapılan incelemeler sonucunda motosikletin çalıntı olduğu ve gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.