Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alman kadının kullandığı motosiklete çarpmamak için sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Alman kadın ise kaza sonrası zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Motosiklete çarpmamak için metrelerce sürüklendi... O anlar kamerada

Motosiklet kazası Alman uyruklu kadını ağlattı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alman kadının kullandığı motosiklete çarpmamak için sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Alman kadın ise kaza sonrası zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Kaza; Demokrasi Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; çevreyolu istikametinden yapay şelale istikametine seyir halindeki Ömer Sefa Şen'in kullandığı 07 BGJ 548 plakalı motosiklet, Alman vatandaşı Joist Roswitha'nın kullandığı 07 HLZ 43 plakalı motosiklete çarpmamak için frene bastığında sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından oldukça üzüntülü olduğu gözlenen, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı Alman kadın sürücü, havanın sıcak olduğunu, bundan etkilendiğini dile getirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün sürüklendiği görüldü.