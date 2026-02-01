Haberler

Aracıyla motosikletliye çarpıp kaçan sürücü, düşen plakadan tespit edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklete çarpan SUV sürücüsü, düşürdüğü plakadan tespit edilerek kaçtı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklete çarpan SUV aracın kaçan sürücüsünün kimliği, düşürdüğü plakadan tespit edildi. Araç park halinde bulunurken, sürücü aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 6 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Erhan A. (33) yönetimindeki 16 BEP 117 plakalı motosiklet, 16 BYT 996 plakalı SUV araçla çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü Erhan A. yaralanırken, diğer araç sürücüsü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erhan A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erhan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan sürücünün kimliği, ekipler tarafından olay yerinde düşürdüğü plakadan tespit edildi. Araç kazadan yaklaşık 1 saat sonra İnegöl Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir ara sokakta park halinde bulundu. Ruhsat sahibi, aracı kendisinin kullanmadığını iddia ederken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?