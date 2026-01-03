Haberler

Adana'da Otomobil Motosiklete Çarptı, Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

ADANA'da öne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan otomobil, motosiklete çarptı.

Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca ara yoldan gelen motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. Otomobilden inen sürücü, vatandaşların tepkisi üzerine tekrar aracına binerek olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
