ADANA-MOTOSİKLETE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ İŞ YERİNİN KEPENGİNİ YIKTI: 1 YARALI - Haberler

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ADANA-MOTOSİKLETE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ İŞ YERİNİN KEPENGİNİ YIKTI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da motosiklet ile çarpışan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir oto tamirhanesine dalarak, kepengini yıktı.

ADANA'da motosiklet ile çarpışan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir oto tamirhanesine dalarak, kepengini yıktı. Kazada, motosiklet sürücüsü Emirhan Ç. (19) ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. Ömer B. yönetimindeki 01 BF 442 plakalı hafif ticari araç, Emir Ç. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsünü aracın altına almamak için ani bir hareketle direksiyonu kıran Ömer B.'nin kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki oto tamirhanesine daldı. Bu sırada iş yerinin kepengi devrildi. Kazada, Emir Ç. ağır yaralanırken, Ömer B. ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaza yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ömer B.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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