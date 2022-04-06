Motosikletçiler  'dost bariyer' istiyor

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz, önceki gün, Sultangazi TEM Otoyolunda otomobilin çarpmasıyla motosikletiyle bariyerlere savrularak hayatını kaybetti. Gerz'in ölümünün ardından kask ve diğer tüm koruma teçhizatlarını kullanmalarına rağmen motosiklet sürücüleri üzerinde bıçak etkisi yapan 'katil bariyerler' tekrar gündeme geldi. Motosiklet sürücüleri, 'katil bariyerler' ile ilgili yetkililerden çözüm bekliyor.

'BARİYER KONUSU ÇOK BÜYÜK BİR RİSK'

'MAALESEF ÇOK FECİ ŞEKİLDE CAN VERİYORUZ'

RİSKLİ 96 NOKTA

"BARİYERLERDE TAMPON OLSAYDI YAŞAYABİLİRDİ."