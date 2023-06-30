Motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülüç beldesi Zübeyde Hanım bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gülüç istikametine seyir halinde olan U.A.'nın kullandığı 67 ACV 887 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen R.D.'e çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü ve yaya yaralanırken kazayı gören vatandaşlar olayın olduğu yere koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ağır yaralı olan R.D.'yi ilçedeki özel bir hastaneye diğer yaralıyı ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.