Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yayaya çarpan motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Türkeş Parkı istikametine seyir halinde olan Yunus Emre B. idaresindeki 55 AKB 102 plakalı motosiklet sürücüsü yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Ceren Dağcı'ya çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.