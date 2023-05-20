Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Motosiklet Yayalara Çarptı: Yaralılar Var

Motosiklet Yayalara Çarptı: Yaralılar Var

Güncel Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsü, yayaları son anda fark edince fren yaptı ve devrildi. Devrilerek yolda sürüklenen motosiklet, karşıya geçmek isteyen karı-kocaya çarptı ve yaralanmalarına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yayalara çarpmamak için fren yaptı, devrilerek yolda sürüklendi

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde önüne çıkan yayaları son anda fark eden motosiklet sürücüsü frene basınca devrildi. Devrilerek yolda sürüklenen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen karı-kocaya çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Sanayi istikametine yolun sağ şeridinden seyir halindeki Ramazan Erol'un kullandığı 07 AOU 666 plakalı motosiklet, aniden önüne çıkan yayaları görünce frene basınca devrildi. Devrilerek yerde sürüklenen motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan Ahmet Çakar ve Tülay Çakar isimli yayalara çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Diğer taraftan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin önce devrildiği sonra yayalara çarptığı görüldü.

Antalya Seçim Sonuçları
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Antalya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title