Motosiklet Yayalara Çarptı: Yaralılar Var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsü, yayaları son anda fark edince fren yaptı ve devrildi. Devrilerek yolda sürüklenen motosiklet, karşıya geçmek isteyen karı-kocaya çarptı ve yaralanmalarına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yayalara çarpmamak için fren yaptı, devrilerek yolda sürüklendi

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde önüne çıkan yayaları son anda fark eden motosiklet sürücüsü frene basınca devrildi. Devrilerek yolda sürüklenen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen karı-kocaya çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Sanayi istikametine yolun sağ şeridinden seyir halindeki Ramazan Erol'un kullandığı 07 AOU 666 plakalı motosiklet, aniden önüne çıkan yayaları görünce frene basınca devrildi. Devrilerek yerde sürüklenen motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan Ahmet Çakar ve Tülay Çakar isimli yayalara çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Diğer taraftan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin önce devrildiği sonra yayalara çarptığı görüldü.