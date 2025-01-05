Motosiklet ve Otomobilseverlerden İzmir Park İçin Eylem

Motosikletliler ve otomobilseverler, İzmir Büyükşehir Belediyesinden tamamen kullanılmaz durumda olan Bornova'daki "İzmir Park Yarış Pisti'ni yeniden antrenman ve yarışmalar açmasını talep etti.

Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan pistin giriş kapısında toplanan motosikletliler ve otomobilseverler, "İzmir Park'a Dokunma" ve "Motor sporlarına ve gençliğine sahip çık" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına açıklama yapan Motosiklet Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Ferya Yıldırım, kapatılmak istenen pistin Türkiye'deki motor sporlarında aktif kullanılan tek pist olduğunu söyledi.

Pistin kapatılmamasını istediklerini belirten Yıldırım, "Belediyeye başvurularımız oldu. Şu anda kullanamıyoruz burayı. Sportif amaçlı kullanmak istiyoruz. Burada 5 yaşından 60 yaşına kadar spor yapan arkadaşlarımız var. Yollarda sürmemek için daha güvenli kullanabilmek için buranın kapatılmamasını istiyoruz. Yollarda herkes motorlardan şikayet ediyor ama burası kapatılırsa, insanların motor sürecekleri bir yer kalmayacak, herkes yollara düşecek. Belediyeye sesimizi duyurmak için burada toplandık. İnşallah cevap gelir. Belediye cevap vermediği için burayla ilgili hiçbir federasyon bir takvim koyamıyor. Tamamen kullanılmaz durumda." diye konuştu.

Yıldırım, pistte son iki yıldır yarış yapılmadığını, bu durumun en çok da kendilerini üzdüğünü anlattı.

Milli motosiklet yarışçısı Barış Tok, İzmir'de yaşadığını, 10 kez Türkiye şampiyonu olduğunu, dünya şampiyonasında yarıştığını hatırlattı.

Motor sporları yapacak İzmir'deki tek tesisin de kapatıldığını vurgulayan Tok, şunları kaydetti:

"Bu işle ilgili rahatsızlıklarımız var. Çünkü bu sporu yapamıyoruz. Bu sporda antrenman yapacak yerimiz yok. Ben yarışmayı bıraktım, 4,5 yaşından bu yana oğlum Ali Tok yarışıyor. Biz antrenman yapmak için Uşak Yarış Pisti'ne gidiyoruz. Uşaklılar bizi orada bağrına basıyor. Burada hazır bir pistimiz var, bu devlete ve belediyeye ait pist var, burası da kapalı. Hangi spor antrenmansız olur?"

Milli motosiklet yarışçısı Hüseyin Karakaya, kapatılan pistte yaptığı antrenmanlar sayesinde Türkiye ve dünya çapında birçok başarılara imza attığını söyledi.

Pistin yeniden açılmasını isteyen Karakaya, "Diğer gençler gibi biz de mi otobanlara çıkalım, hayatımızı mı kaybedelim? Antrenman fırsatımız olsa tabii ki de ülkemize daha büyük başarılar katabiliriz." dedi.

Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda geçen yıl ikincilik elde eden Sahra Su Önkaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Spora bu pistte başladım. Biz yurt dışında da yarışmak istiyoruz. Yurt dışında yarışabilmemiz için bir piste ihtiyaç duyuyoruz. Bu pistin rekreasyon alanı olmasını kesinlikle istemiyorum. Bu pistin sadece kendimiz için değil gelecek nesiller ve evlatlarımız için bile çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu gibi nice şampiyonlarımız bu pistten çıktı. Bizim de bu pistte ihtiyacımız var."