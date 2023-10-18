Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-715 karayolu Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Raziye Kara idaresindeki 33 ALH 372 plakalı motosiklet, caddenin karşı yönüne geçmek isterken Mehmet Çek yönetimindeki 42 AF 719 otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, motosikletin arka tarafında oturan Raziye Yıldız'ın (22) olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yıldız'ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Kara ile otomobil sürücüsü Çek ve yanındaki 2 kişi Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayı haber alan Yıldız'ın yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)