Gaziantep'te bir grup motosiklet ve bisiklet sürücüsünün seyir halinde motorunun üzerine yatarak yol alması kameralara yansıdı. Bisiklet ve motosiklet üstünde akrobasi hareketi yapan sürücüler ölüme meydan okudu.

Motosiklet ve bisikletlerin üzerine yatarak trafikte böyle seyrettiler

Motosiklet ve bisiklet sürücüsünün tehlikeli sürüşü kameraya yansıdı

Bisiklet ve motosiklet üstünde akrobasi hareketi yapan şahıs ölüme meydan okudu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir grup motosiklet ve bisiklet sürücüsünün seyir halinde motorunun üzerine yatarak yol alması kameralara yansıdı.

Gaziantep'te motosiklet ve bisikleti ile seyir halinde motor bisikletin üzerine yatarak tehlikeli yol almaları cep telefon kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı istikameti Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı civarında bölünmüş yolda motosiklet ve bisikletinin üzerinde akrobasi yapan sürücüler kameralara yansıdı. Motosikletinin üzerine yatarak yoluna devam eden sürücü cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Kayıt altına alınan görüntülerde kendini ve araç trafiğini hiçe sayarak tehlikeye sokan sürücü bir süre yol aldıktan sonra normal sürüşe geçiyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla sürücü sosyal medyadan büyük tepki aldı.