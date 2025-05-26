Motosiklet Üzerinde Yüzüstü İlerleyen Sürücü Kameralara Yansıdı
Bartın-Karabük kara yolunda bir sürücünün motosikletinin üzerine yüzüstü yatarak ilerlediği anlar cep telefonu ile kaydedildi. Sürücünün yaklaşık 1 kilometre boyunca bu şekilde devam ettiği görüldü.
BARTIN- Karabük kara yolunda kullandığı motosikletin üzerine yüzüstü yatıp ilerleyen sürücü, cep telefonu ile görüntülendi.
Bartın-Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkisinde bir sürücünün motosikletinin üzerine yüzüstü yatarak ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün, yaklaşık 1 kilometre boyunca bu şekilde araçları sollayarak ilerlediği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel