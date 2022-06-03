Motosiklet üzerinde aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler

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Motosiklet üzerinde aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kadıköy'de motosiklet üzerinde 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi arka arkaya oturarak ve kask takmayarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

Kadıköy'de motosiklet üzerinde 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi arka arkaya oturarak ve kask takmayarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Tehlikeli motosiklet yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de bir motosiklet üzerinde seyir halindeki 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Motosiklette arka arkaya oturan çocukların ve adamın herhangi bir koruyucu ekipman veya kask takmaması ise felakete davetiye çıkardı. Motosiklettekilerin, hiçbir koruma ve güvenlik önlemi olmadan seyahat etmesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. 3'ü çocuk 4 kişinin tehlikeli motosiklet yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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