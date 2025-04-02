Motosiklet tutkununun düğün konvoyu görenleri gülümsetti

YOZGAT - Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde motosiklet tutkunu Murat ve Ebrar Taşgın'ın düğünü için arkadaşları sürpriz bir organizasyon yaptı. 20 motosikletliden oluşan düğün konvoyu çifte unutulmaz bir an yaşattı.

Baştürk Köyü sakinlerinden olan ve motosiklet sevdalısı olan Murat Taşgın, düğün gününde arkadaşlarının sürprizi ile karşılaştı. Düğün konvoyuna katılan 20 motosikletli, gelin alma merasimine gitti. Düğün konvoyunu gören vatandaşlar, alkışlarla eşlik etti. Gelin alma merasiminin ardından halaylar çeken motosikletliler, konvoy eşliğinde köyden ayrıldı.

Organizasyonu düzenleyen motosikletli Ömer Faruk Özkan, "Uzun zamandır motosiklet tutkunuyuz. Düğünü olan Murat Taşgın da grubumuzun bir üyesi. Biz de ona farklı bir düğün yaşatmak için 20 kişilik motosiklet konvoyuyla yanında olduk. Kendisine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi.

Köyde ilk kez böyle bir düğün organizasyonuna tanık olan vatandaşlar, motosikletli konvoyun düğüne ayrı bir heyecan kattığını ifade etti.