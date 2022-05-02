Motosiklet tutkunları, 1500 kilometre yol katederek Diyarbakır'a geldi

DİYARBAKIR (DHA) - İSTANBUL'da 28 motosiklet tutkunu, Güneydoğu turu için yaklaşık 1500 kilometre katederek Diyarbakır'a geldi. Kentteki bir grup motosikletli tarafından karşılanan grup, konvoy halinde şehir turu yaptı.

İstanbul Harley Davidson East Chapter üyesi 28 kişi, bayramda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni gezmek için yaklaşık 1500 kilometrelik yolculuğun ardından Diyarbakır'a ulaştı. Diyarbakır Chopper Motosiklet Kulübü ile ortak sürüş planı yapan 5'i kadın 28 kişilik grup, Bağlar ilçesinde bir araya geldi. Daha sonra kent merkezinde konvoy yapan grup, yaklaşık 100 kilometre tur atarak, tarihi Sur ilçesindeki Ulu Cami, On Gözlü Köprü ve diğer tarihi yerleri gezdi.