Zonguldak'ta Trenle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, hemzemin geçitte trene çarpan motosikletin sürücüsü S.D. hafif yaralandı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, hemzemin geçitte trene çarpan motosikletin sürücüsü S.D. hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Çaycuma ilçesine bağlı Gemiciler Mahallesi Şehit Kazım Demirli Sokak'ta meydana geldi. Kask takmayan S.D. kullandığı 06 DCT 889 plakalı motosikletiyle kapalı hemzemin geçitte beklemeye başladı. Daha sonra önündeki hafif ticari aracı geçmeye çalışan S.D.'nin bariyerin açık alanına yaklaşırken kontrolünü yitirdiği motosiklet, bu sırada Karabük yönüne giden yolcu trenine çarptı. Kazada S.D. yere savrulup taklalar attı. S.D. ayağa kalkıp motosikletini kontrol ederken, yolcu treni ise durdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan S.D. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
