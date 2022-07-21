MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA MERSİN'in Tarsus ilçesinde Z.S.A idaresindeki otomobil, yabancı uyruklu A.A.E. idaresindeki elektrikli motosikletle çarptı. MERSİN'in Tarsus ilçesinde Z.S.A idaresindeki otomobil, yabancı uyruklu A.A.E. idaresindeki elektrikli motosikletle çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay 19 Temmuz'da ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında meydana geldi. Z.S.A idaresindeki otomobil, yabancı uyruklu A.A.E. idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan A.A.E. 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. GÜVENLİK KAMERASINDA Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bulvara giren motosiklet sürücüsünün karşı yönden gelen otomobille çarpıştı görülüyor. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle havaya savrulurken, çevredekiler yardımına koşuyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Motosiklet Tarsus Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.