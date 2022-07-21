MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Haberler

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MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde Z.S.A idaresindeki otomobil, yabancı uyruklu A.A.E. idaresindeki elektrikli motosikletle çarptı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Z.S.A idaresindeki otomobil, yabancı uyruklu A.A.E. idaresindeki elektrikli motosikletle çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay 19 Temmuz'da ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında meydana geldi. Z.S.A idaresindeki otomobil, yabancı uyruklu A.A.E. idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan A.A.E. 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bulvara giren motosiklet sürücüsünün karşı yönden gelen otomobille çarpıştı görülüyor. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle havaya savrulurken, çevredekiler yardımına koşuyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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