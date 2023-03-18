MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

SİİRT'te kasksız sürücünün motosikletinin üzerine yüzüstü yatıp kullandığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SİİRT'te kasksız sürücünün motosikletinin üzerine yüzüstü yatıp kullandığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğan Mahallesi Şeyh Musa Caddesi'nde kasksız sürücü, elektrikli motosikletini üzerine yüzüstü yatıp, kullandı. Durumu fark eden diğer sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Motosikletle tehlikeli yolculuk, diğer sürücülerden tepki topladı. (DHA)