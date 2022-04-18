Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Haberler

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Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, motosikletinin üzerinde yüzüstü yatarak ilerleyen sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, motosikletinin üzerinde yüzüstü yatarak ilerleyen sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ankara- Karabük yolunda bir sürücü, motosikletin üzerinde yüzüstü uzanarak seyahat etti.

Motosiklet sürücüsünün hem kendisini hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis, görüntülerin sosyal medya hesaplarından yayınlanması üzerine motosiklet sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Motosiklet, Eskipazar, Karabük, Güncel, Haberler

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