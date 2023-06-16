Adana'da motosikletin önce halk daha sonra da belediye otobüsüne çarpması ve sürücüsünün hayatını kaybetmesi saniye saniye görüntülendi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Ekiz olay yerinde hayatını kaybetti. Arkasında oturan arkadaşı Burak Oldaç yaralandı. Bu anlar saniye saniye halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası polis soruşturma başlattı.

Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı

ADANA - Adana'da motosikletin önce halk daha sonra da belediye otobüsüne çarpması ve sürücüsünün hayatını kaybetmesi saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Tellidere Caddesinde meydana geldi. Caddeden Mavi Bulvara doğru ilerleyen Hakan Duman yönetimindeki 01 AZZ 116 plakalı halk otobüsüne karşıdan gelen Oğuzhan Ekiz idaresindeki 01 AIJ 371 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet daha sonrada Ayla Pakdil yönetimindeki 01 AGJ 216 belediye otobüsüne çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Ekiz olay yerinde hayatını kaybetti. Arkasında oturan arkadaşı Burak Oldaç yaralandı. Bu anlar saniye saniye halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası polis soruşturma başlattı.