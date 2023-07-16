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Motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul'da görevi başında iken uygulama noktasında dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Alp Efe Bekir (35), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - İstanbul'da görevi başında iken uygulama noktasında dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Alp Efe Bekir (35), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde görev yapan polis memuru Alp Efe Bekit, uygulama noktasında dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit oldu. Polis memuru Alp Efe Bekit'in cenazesi memleketi Ankara'ya getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bekit'in naaşı Karşıyaka Polis Şehitliği'ne defnedildi. Cenazede acılı aile gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan cenaze törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, çok sayıda emniyet görevlisi ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - Güncel

Motosiklet İstanbul Güncel Haberler

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