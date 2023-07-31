Motosiklet sürücüsünün ani refleksi sayesinde ölümden böyle kurtuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hızını alamayan otomobil, karşı taraftan gelen motoru adeta biçti, motor sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza dün öğleden sonra ilçenin Şair İbrahim Rafet Caddesinde meydana geldi. Plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil, işlek caddede hızla ilerlerken, karşısına çıkan motosikleti ezerek geçti, motosiklet sürücü, ani refleksi sayesinde otomobilin altında kalmaktan son anda kurtularak, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, motosiklet parçalara ayrıldı. Korkunç kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.