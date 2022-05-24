Motosiklet sürücüsünü vuran 2 şüpheli yakalandı - Haberler

GAZİANTEP'te, Hakan Şah'ın motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bülbülzade Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, plakası öğrenilemeyen motosikletiyle evine dönen Hakan Şah'a, tabancayla ateş açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şah, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Şah, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.