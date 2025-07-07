Motosiklet Sürücüsüne Yatarak Kullanma Cezası
Samsun'un Yakakent ilçesinde motosiklet sürücüsü, aracın üzerine yatarak ilerlerken trafik güvenliğini tehlikeye attığı için ceza aldı. O anlar başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikleti üzerine yatarak kullanan sürücüye para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolunda bir motosiklet sürücüsünün aracın üzerine yatarak ilerlemesi sonucu trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.
Kimliği belirlenen motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası verildi.
Sürücüsünün motosikletin üzerine yatarak ilerlediği anlar, aynı yolda ilerleyen bir başka aracın kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel