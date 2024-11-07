Üye Girişi
Haberler

Motosiklet Sürücüsüne Tehlikeli Hareketlerden Cezai İşlem

Motosiklet Sürücüsüne Tehlikeli Hareketlerden Cezai İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de motosikletinin önünü kaldırarak trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 7 bin 819 TL para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü bu durumu tespit etti ve cezai işlem başlattı.

KAYSERİ'de, trafikte seyir halindeyken motosikletinin önünü kaldıran sürücüye 7 bin 819 TL para cezası uygulandı. Sürücünün trafikte tehlikeli hareketler yapması kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Motosiklet sürücüsünden trafikte tehlikeli hareketler' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda motosiklet sürücüsü tespit edildi. Sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 7 bin 819 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
9. yargı paketi TBMM'de kabul edildi

Kamuoyunun merakla beklediği paket TBMM'den geçti

 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?

Nevzat Bahtiyar'ın bomba iddiası amcaya soruldu: Yengenle aranda ilişki var mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papara çöktü mü? Papara neden girilmiyor, problem mi var 7 Kasım Perşembe? Narin davası, mahkeme başkanı ne dedi ("Allah ne verdiyse gidiyoruz. Sabaha kadar buradayız.")? Lankshear kimdir? Tottenham 9 numara Will Lankshear kaç yaşında? Galatasaray Tottenham maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Tottenham maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mourinho neden yok, cezalı mı? Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe yardımcı hocası Zeki Murat Göle kimdir? Galatasaray Tottenham maçı favorisi kim, Türk takımları İngiliz takımlarına karşı hiç favori oldu mu? Perşembe hangi diziler var? 7 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? İUP maaşları ne zaman yatacak? Dursunbey yangın SON DURUM ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.