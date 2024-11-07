Motosiklet Sürücüsüne Tehlikeli Hareketlerden Cezai İşlem
Kayseri'de motosikletinin önünü kaldırarak trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 7 bin 819 TL para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü bu durumu tespit etti ve cezai işlem başlattı.
KAYSERİ'de, trafikte seyir halindeyken motosikletinin önünü kaldıran sürücüye 7 bin 819 TL para cezası uygulandı. Sürücünün trafikte tehlikeli hareketler yapması kameraya yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Motosiklet sürücüsünden trafikte tehlikeli hareketler' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda motosiklet sürücüsü tespit edildi. Sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 7 bin 819 TL para cezası uygulandı.
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