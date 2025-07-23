Motosiklet Sürücüsüne Ağaç Dalları Düştü, Yaralandı

Motosiklet Sürücüsüne Ağaç Dalları Düştü, Yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü Uğur G., üzerine ağaç dalları düşmesi sonucunda yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, seyir halindeyken üzerine ağaç dalları düşen motosiklet sürücüsü Uğur G., yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Refüjde bulunan ağacın dalları koparak seyir halindeki 09 AGS 274 plakalı motosikletin sürücüsü Uğur G.'nin üzerine düştü. Olayda sürücü Uğur G. Yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Uğur G., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye ekibinin çalışmasıyla yola düşen ağaç dalları kaldırıldı. Kısa süreli ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin temizliğinin ardından trafiğe yeniden açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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