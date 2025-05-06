Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özgür Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını verdi
Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu

Motosiklet Sürücüsüne 41 Bin TL Ceza

Motosiklet Sürücüsüne 41 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ön tekerleği kaldırarak giden motosiklet sürücüsü D.E.A.'ya toplam 41 bin 326 TL idari para cezası kesildi. Jandarma, sosyal medyadaki görüntülerin ardından harekete geçti ve sürücüyü gözaltına aldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde trafikte ön tekerleği kaldırarak giden motosiklet sürücü D.E.A.'ya 41 bin 326 TL idari para cezası uygulandı.

Erdemli ilçesinin Kargıpınarı Mahallesi'nde, bir motosiklet sürücüsünün trafikte seyir halindeyken motosikletin ön tekerleğini yerden kesip arka tekerlek üzerinde ilerlediği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen jandarması, yaptığı çalışmalar sonucu hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücü D.E.A.'yı gözaltına aldı. Ehliyeti de olmadığı belirlenen D.E.A.'ya belgesiz araç kullanmak, kask takmamak, tehlikeli ve saygısız araç kullanmak suçlarından toplam 41 bin 326 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.