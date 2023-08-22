Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yolcusu ile 2 yaya yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yapmasının ardından ilçedeki özel hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı: 4 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yolcusu ile 2 yaya yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre eski terminal istikametine seyir halinde olan A.C.nin kullandığı 67 ACV 365 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen H.Y. ile Y.Y.'ye çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücü A.C ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.K. ile yaya H.Y. ve Y.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yapmasının ardından ilçedeki özel hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.