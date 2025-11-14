Motosiklet Sürücüsü Yolda Bulduğu Yavru Kediyi Sahiplendi

OSMANİYE'de bir motosiklet sürücüsü yolda bulduğu yavru kediyi omzuna koyarak eve götürdü. Trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.

Fakıuşağı Mahallesi'nden kent merkezine giden motosiklet sürücüsünün omzunda yavru kediyle yolculuk yaptığını gören bir kişi, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Kayıt yapan kişi sürücüye yaklaşarak, "İsmi ne bu sevimlinin bakalım?" diye sordu. Motosiklet sürücüsü ise "Ağabey bilmiyorum vallahi. Karnı açtı, ben de aldım sahiplendim, beslemek üzere eve götürüyorum" dedi. Bunun üzerine videoyu çeken kişi de "Allah'ına kurban senin, bunun sevabı sana yeter" sözleriyle sürücünün davranışını takdir etti. Motosikletli genç, kedinin düşmemesi için bir süre sonra, "Ağabey bunu elime versene, düşmesin orada" diyerek yavru kediyi montunun içine yerleştirip yoluna devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede beğeni topladı. Çok sayıda kullanıcı yorumlarıyla, hayvansever sürücüyü davranışı nedeniyle tebrik etti.