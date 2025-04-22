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Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ercüment Solmaz yaşamını yitirdi. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Karasu-Kocaali yolu Küçük Karasu mevkisinde H.B idaresindeki otomobil ile Ercüment Solmaz'ın (21) kullandığı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kazanın ardından kaçan H.B'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne gönderildi.

Öte yandan, Solmaz'ın Karasu İtfaiye Amirliği'nde stajyer olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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