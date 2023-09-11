Motosiklet Sürücüsü Tarlaya Uçtu, Ağır Yaralandı
Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü tarlaya uçarak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kullandığı motosikletin sürüş hakimiyetini kaybeden sürücü tarlaya uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nazmi Ö. isimli motosiklet sürücüsü şehir merkezi istikametinden Beyköy Beldesi istikametine ilerlerken, bir anda motosikletin sürüş hakimiyetini kaybetti. Nazmi Ö.'nün kullandığı motosiklet tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne yaptıkları ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE