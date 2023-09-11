Motosiklet Sürücüsü Tarlaya Uçtu, Ağır Yaralandı

Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü tarlaya uçarak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.