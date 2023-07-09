Motosiklet sürücüsü sinyal vermeden dönen otomobile böyle çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sinyal vermeden dönmeye kalkan otomobil sürücüsü, karşısından gelen motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetin arkasından gelen otomobilin, sinyal vermeden aniden döndüğü, motosiklet sürücüsünün de çarpmamak için fren yapınca sürüklendiği görüldü. Kaza; Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hastane Caddesi istikametine seyir halindeki Betül İnce'nin kullandığı 06 DE 2221 plakalı otomobil, sinyal vermeden dönüş yapmak isteyince karşısından gelen Mustafa Caner Öztan'ın kullandığı 07 ALZ 942 plakalı motosikletin kaza yapmasına sebep oldu. Otomobile çarpmamak için fren yapan motosiklet sürücüsü yerde sürüklenerek otomobilin ön kısmına çarpıp yaralandı. Motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.