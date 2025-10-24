Haberler

Motosiklet Sürücüsü Minibüsle Çarpışmanın Ardından Yangında Hayatını Kaybetti

Adana'da işçi taşıyan minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, çıkan yangında hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

