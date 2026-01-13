Haberler

Kontrol noktasında kaçmaya çalışırken motosikletiyle polise çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde motosiklet sürücüsü, kontrol noktasında trafik polisine çarparak yaraladı. Sürücü gözaltına alındı, yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde motosiklet sürücüsü kontrol noktasından kaçmak isterken kendisini durdurmak isteyen trafik polisine çarptı. Polis memuru yaralanırken, sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Körfez'e bağlı Çamlıktepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Trafik ekipleri kontrol noktasında 41 BBS 095 plakalı motosikletin sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken polis memuruna çarptı. Motosikletli, trafik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurunun kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
