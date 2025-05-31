Motosiklet Sürücüsü, Kırmızı Işıkta Geçerken Öğrenciye Çarptı

Sultangazi'de kırmızı ışıkta geçmek isteyen motosiklet sürücüsü, okula gitmek için karşıya geçmeye çalışan bir öğrenciye hafif şekilde çarptı. Sürücü hem öğrenciye hem de kendisini uyaran bir kadına bağırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Görüntüler 23 Mayıs Cuma günü saat 08.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Caddesi'nde kaydedildi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen araçların yanından hızlıca ilerleyerek geçmek isteyen motosiklet sürücüsü, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir öğrenciyle hafif şekilde çarptı. Öğrenci ile sürücü arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Motosiklet sürücüsü hem öğrenciye hem de hatalı olduğunu dile getiren bir kadına bağırarak tepki gösterdi. Yaşananlar, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir aracın, araç içi kamerasına yansıdı.