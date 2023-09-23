Motosiklet sürücüsü kaza sonucu hayatını kaybetti

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ömer Efe Uyar (60), hayatını kaybetti. Kaza sonucu ağır yaralanan Uyar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ömer Efe Uyar (60), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çamlıyayla- Tarsus karayolu Pozantı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, H.T. idaresindeki 33 PL 867 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer Efe Uyar yönetimindeki plakası olmayan motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle olay yerinde ağır yaralanan 3 çocuk babası Uyar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 ekiplerince Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Ömer Efe Uyar'ın cenazesi Çamlıyayla ilçesinde toprağa verildi.