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Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü, kaskı sayesinde ölümden döndü.

Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü, kaskı sayesinde ölümden döndü.

Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'ta gece yarısı meydana gelen kazada, Çobançeşme Kavşağı istikametine seyreden Y.A. (18) idaresindeki kurye motosikleti ile A.K. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada kaskı sayesinde ölümden dönen motosiklet sürücüsü Y.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik polisleri tarafından yapılan incelemede Y.A'nın ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Tayyar/ İHA)

Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü

Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü

Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü

Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü

Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü

Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü

Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü

Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü

Son Dakika | Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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