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Motosiklet Sürücüsü Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücü Mustafa Cura, düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırdı fakat kurtarılamadı.

İzmir'in ödemiş ilçesinde motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücü hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi Anadolu Caddesinde Mustafa Cura'nın dengesini kaybederek motosikletten düştüğünü görenler, sağlık ve polise ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Cura'nın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Cura'nın cenazesi işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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