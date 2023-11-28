Motosiklet sürücüsü facianın eşiğinden döndü: O anlar kamerada

Devrilen motosikletin sürücüsü ayağa kalkıp koşarak kaçtı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazayı motosiklet sürücüsü hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, motosiklet devrildiği sırada şans eseri yanından geçen kamyonların motosikleti teğet geçtiği görüldü.

Kaza, Alanya- Antalya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden gelip Antalya istikametine seyir halindeki Ayhan Sağlık'ın kullandığı 07 AFN 799 plakalı motosiklet yanından hızla geçen kamyondan kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Önündeki otomobile çarpmaktan da son anda kurtulan motosiklet sürücüsü yanından hızla geçen kamyonun altında kalmaktan ise saniyelerle kurtuldu. Motosiklet devrildiği sırada hızla kendisini yol kenarına atan motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.