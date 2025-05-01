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Motosiklet Sürücüsü 'Dur' İhtarına Uymadı, Polis Memuruna Çarparak Kaçtı

Motosiklet Sürücüsü 'Dur' İhtarına Uymadı, Polis Memuruna Çarparak Kaçtı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı motosiklet sürücüsü, çarpıp kaçarken bir polis memurunu yaraladı. Yaralı memur hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarparak kaçtı.

Turgut Özal Bulvarı'nda görevli polis ekipleri, plakası olmayan bir motosikleti durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü motosikletle, bir polis memuruna çarparak kaçtı.

Yaralanan polis memuru, 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
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