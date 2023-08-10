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Motosiklet sürücüsü aydınlatma direğine çarptı, hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Mersin'in Erdemli ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Yahni hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Yahni'nin kullandığı 33 AND 060 plakalı motosiklet, Merkez Mahallesi Menderes Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yahni, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Güncel Haberler

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