Motosiklet Sürücülerinin Tehlikeli Tek Teker Yolculuğu Kameralarda

ESENLER, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet sürücülerinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un farklı ilçelerinde yaşandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü, trafiği tehlikeye atarak uzun süre tek teker üzerinde ilerledi. Esenler, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir başka motosiklet sürücüsü de aynı şekilde araçların arasında tek teker üzerinde ilerledi. Sürücülerin hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı anları, yoldaki sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde motosiklet sürücülerinin seyir halindeyken motosikletlerinin önünü havaya kaldırarak uzun süre ilerlediği görülüyor. Sürücüler bir süre sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboluyor.