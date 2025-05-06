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Motosiklet Sürücülerine Trafik Bilgilendirmesi

Motosiklet Sürücülerine Trafik Bilgilendirmesi
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Trafik Haftası kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme yapıldı. 'Bir Kural Bir Ömür' mottosuyla stant kurarak broşür dağıtan emniyet ekipleri, motosiklet kazalarının sıkça yaşandığını belirtti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında motosiklet sürücülerine bilgilendirmede bulunuldu.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Sarıcalı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yol kenarına stant kuruldu.

Stantta 3-9 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle "Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla motosiklet sürücülerine broşür dağıtılarak bilgilendirmede bulunulurken, ekipler meydana gelen trafik kazalarının her ikisinden birinde kazaya motosikletlerin karıştığını bu nedenle de motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme, eğitim ve uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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